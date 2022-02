Auffahrunfall: VW-Fahrer reagiert auf der B300 bei Lettenbach zu spät

Eine 40-Jährige muss auf Höhe Lettenbach verkehrsbedingt halten. Dies bemerkt ihr Hintermann zu spät und fährt auf.

Zu spät reagiert hat ein VW-Fahrer am Mittwoch auf der B300. Der 23-Jährige war um 10.35 Uhr von Diedorf in Richtung Augsburg unterwegs.

Bei dem Auffahrunfall auf der B300 entsteht ein Schaden von 7000 Euro

Als eine vor ihm fahrende 40-Jährige in einem Lexus verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies laut Polizei der VW-Fahrer zu spät und fuhr in das Heck des Wagens. Er verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von 7000 Euro. (thia)