Aus Unachtsamkeit: 59-Jährige baut Auffahrunfall in Diedorf

Eine Autofahrerin hat auf der Diedorfer Hauptstraße einen Unfall verursacht. Zwei Autos wurden demoliert.

Nicht aufgepasst hat eine 59-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Diedorf. Die Frau war gegen 8.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg unterwegs.

Vor der Frau fuhr laut Polizei eine 51-Jährige, die plötzlich verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte die 59-Jährige zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (thia)