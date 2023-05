Ausparkmanöver verursacht in Diedorf einen Auffahrunfall

Ohne auf den Verkehr zu achten, fährt eine 30-Jährige aus einer Parkbucht an der Hauptstraße in Diedorf heraus. Dies hat Konsequenzen für den nachfolgenden Verkehr.

Nicht aufgepasst hat eine 30-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Diedorf beim Ausparken. Die Frau fuhr gegen 15.20 Uhr einfach aus der Bucht an der Hauptstraße los, ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Durch das riskante Manöver musste eine 47-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies hatte jedoch ein hinter ihr fahrender 37-Jähriger zu spät bemerkt und prallte der Vorderfrau ins Heck. Glücklicherweise war der Aufprall so schwach, dass laut Polizei lediglich ein Gesamtschaden von etwa 250 Euro entstand. (thia)