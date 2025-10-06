Ausstellung „Hope in Darkness“ zeigt das Leben der Frauen in Afghanistan

Während der Diedorfer Kulturtage wurde das Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ) zum Ort der Kunst und Begegnung. Rund 80 Gäste kamen zur Eröffnung von „Hope in Darkness“, einer Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Verein Weites Herz entstanden ist. Gezeigt werden 30 eindrucksvolle Bilder von Frauen aus Afghanistan. Sie bringen nicht nur ihre schwierige Lebensumstände, sondern auch ihre Hoffnung und Stärke zum Ausdruck.

Ein besonderer Abend

Höhepunkt des Abends war der Beitrag von Ehrengast Parvana Amiri, die selbst mit 16 Jahren aus Afghanistan fliehen musste und sich heute gemeinsam mit Terre des Hommes und dem Verein FIDA für Projekte und Initiativen zur Stärkung von Frauen in Afghanistan einsetzt. Mit großer Eindringlichkeit sprach sie über die Geschichten hinter den Bildern und machte deutlich, wie wichtig es ist, den Stimmen dieser Frauen Gehör zu schenken. Begleitet wurde die Veranstaltung von Klängen afghanischer Musik und kulinarischen Kostproben, die Gelegenheit zu Begegnung und Austausch boten.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Hope in Darkness“ ist Teil der Diedorfer Kulturtage und noch bis 19. Oktober, jeweils Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr, im DieZ zu sehen. Gruppenbesuche sind auf Anfrage außerhalb der Öffnungszeiten möglich und können über 0175/9811900 angemeldet werden. (AZ)

