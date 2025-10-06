Icon Menü
Diedorf: Ausstellung „Hope in Darkness“ zeigt das Leben der Frauen in Afghanistan

Diedorf

Ausstellung „Hope in Darkness“ zeigt das Leben der Frauen in Afghanistan

Die Ausstellung wurde während der Diedorfer Kulturtage eröffnet und läuft noch bis 19. Oktober im DieZ. Auch Gruppen können sich zur Besichtigung anmelden.
    Bürgermeister Peter Högg, Carolin Kempfle vom DieZ und Parwana Amiri von Terre des Hommes/Fida sowie Jürgen Finger und Maria Weyers-Heynck von Weites Herz (von links) bei der Ausstellungseröffnung im DieZ.
    Bürgermeister Peter Högg, Carolin Kempfle vom DieZ und Parwana Amiri von Terre des Hommes/Fida sowie Jürgen Finger und Maria Weyers-Heynck von Weites Herz (von links) bei der Ausstellungseröffnung im DieZ. Foto: Angelika Thuille

    Während der Diedorfer Kulturtage wurde das Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ) zum Ort der Kunst und Begegnung. Rund 80 Gäste kamen zur Eröffnung von „Hope in Darkness“, einer Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Verein Weites Herz entstanden ist. Gezeigt werden 30 eindrucksvolle Bilder von Frauen aus Afghanistan. Sie bringen nicht nur ihre schwierige Lebensumstände, sondern auch ihre Hoffnung und Stärke zum Ausdruck.

    Ein besonderer Abend

    Höhepunkt des Abends war der Beitrag von Ehrengast Parvana Amiri, die selbst mit 16 Jahren aus Afghanistan fliehen musste und sich heute gemeinsam mit Terre des Hommes und dem Verein FIDA für Projekte und Initiativen zur Stärkung von Frauen in Afghanistan einsetzt. Mit großer Eindringlichkeit sprach sie über die Geschichten hinter den Bildern und machte deutlich, wie wichtig es ist, den Stimmen dieser Frauen Gehör zu schenken. Begleitet wurde die Veranstaltung von Klängen afghanischer Musik und kulinarischen Kostproben, die Gelegenheit zu Begegnung und Austausch boten.

    Öffnungszeiten

    Die Ausstellung „Hope in Darkness“ ist Teil der Diedorfer Kulturtage und noch bis 19. Oktober, jeweils Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr, im DieZ zu sehen. Gruppenbesuche sind auf Anfrage außerhalb der Öffnungszeiten möglich und können über 0175/9811900 angemeldet werden. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

