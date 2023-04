Auto fährt gegen Mülltonne auf Diedorfer Hauptstraße

Der Wind weht eine Mülltonne auf die Hauptstraße in Diedorf. Das bemerkt ein Autofahrer zu spät - und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall wegen einer Mülltonne, die auf die Straße geweht wurde, ereignete sich Dienstag gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße in Diedorf. Laut Polizei soll ein Windstoß die am Straßenrand stehende Mülltonne auf die Straße befördert haben. Ein 42-Jähriger Mann, der mit einem Mercedes dort unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Tonne. An seinem Fahrzeug wurde die vordere Stoßstange beschädigt, berichtet die Polizei. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1000 geschätzt. Verletzt wurde niemand. (kinp)