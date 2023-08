Auto streift Verteilerkasten in Diedorf

Eine Autofahrerin fährt am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen auf einer Straße in Diedorf zu weit nach rechts und übersieht einen Verteilerkasten.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr in der Diedorfer Dammstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam eine 59-Jährige mit ihrem Auto zu weit nach rechts ab, weil ihr ein anderes Auto entgegenkam. Die 59-Jährige streifte mit ihrem Auto einen am Straßenrand stehenden Verteilerkasten, der durch den Unfall beschädigt wurde. Auch am Auto entstand Sachschaden von rund 9000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)