Diedorf

vor 17 Min.

Autofahrer baut Unfall beim Wenden in Diedorf

In Diedorf kam es am Samstagabend zu einem Unfall mit Sachschaden, berichtet die Polizei.

Als ein Autofahrer seinen Wagen an einer Ampel in Diedorf wenden möchte, kommt es am Samstag zu einem Unfall mit Sachschaden.

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Samstag in Diedorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 46-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto an einer Ampel an der Kreuzung Lettenbachstraße/Hauptstraße (B300) wenden. Nachdem die Ampel grün wurde, fuhr er los und übersah dabei offenbar ein anderes Auto, das aus Richtung Keimstraße kam. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Eines der beiden Autos musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden von den Beamten auf etwa 7000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (kinp)

