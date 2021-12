Autofahrer erfasst einen achtjährigen Schüler in Diedorf

Ohne auf den Verkehr zu achten, läuft ein Bub quer über die Straße zum Schulbus. Trotz Vollbremsung touchiert ihn ein 28-jähriger Renault-Fahrer.

Ein achtjähriger Schüler ist am Donnerstag in Diedorf von einem Auto angefahren worden. Der Bub lief um 7.41 Uhr über die Straße, um noch rechtzeitig seinen Schulbus zu erreichen.

Nach Auskunft der Polizei stand der Bus bereits an der Haltestelle. Um ihn nicht zu verpassen, rannte der Acht-jährige hinter anderen Schülern quer über die Fahrbahn, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Ein 28-jähriger Renault-Fahrer bemerkte die Kinder und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Eine Berührung mit dem Achtjährigen konnte er nicht verhindern. Der Schüler verletzte sich leicht am Fußgelenk und musste zur Erstbehandlung in das Universitätsklinikum eingeliefert werden. Ein Sachschaden entstand nicht. (thia)