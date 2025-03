Ein 80-Jähriger ist mit seinem Auto in das Schaufenster einer Bäckerei in Diedorf gefahren. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstagvormittag in der Gewerbestraße. Als Unfallursache gab der Mann laut Polizei an, dass seine Bremsen nicht funktioniert hätten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro. (kinp)

