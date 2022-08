Diedorf

vor 48 Min.

Autofahrer gerät in Diedorf betrunken und berauscht in eine Polizeikontrolle

Gleich mehrere verbotene Substanzen sind bei einem Autofahrer in Diedorf entdeckt worden. Er geriet am Donnerstag in Diedorf in eine Polizeikontrolle.

Gleich mehrere verbotene Substanzen sind bei einem Autofahrer in Diedorf entdeckt worden. Der 20-Jährige Fahrer eines Hyundai wurde am Donnerstag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße kontrolliert. Zunächst bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und stellten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als einem Promille, und auch der Drogentest verlief positiv. Demnach hatte der 20-Jährige laut Polizei zusätzlich noch Cannabis und Kokain konsumiert. Es wurde daher bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Den 20-jährigen erwarten möglicherweise ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe. (thia)

