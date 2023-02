Autofahrer missachtet Vorfahrt in Diedorf

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen missachtet, kommt es in Diedorf am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit Sachschaden.

In Diedorf ist es zu einem Unfall gekommen, weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen missachtet hat, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 46-Jähriger am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Keimstraße in Richtung B300. Dort missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen und es kam zum Unfall. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch die Regel Rechts vor Links geregelt, berichtet die Polizei. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf etwa 4000 Euro. (kinp)