Autofahrer reißt Frau und Hund um – weil er in die Leine fährt

In Diedorf übersah ein Autofahrer den Hund einer Frau. Er setzte nach hinten und in die Leine. Frau und Hund wurden umgerissen und mussten ins Krankenhaus.

Ein Spaziergang endete in Diedorf für eine 76-jährige Frau mit ihrem Hund mit großen Schmerzen. Am Donnerstag waren sie gegen 15.25 Uhr in der Lindenstraße unterwegs. Gleichzeitig war dort ein 61-jähriger Autofahrer gerade dabei, rückwärts aus seinem Hof auszuparken. Laut Polizei habe er dabei zwar die Spaziergängerin gesehen, aber nicht erkannt, dass sie einen Hund an der Leine hatte.

Frau musste in die Uniklinik

Beim Ausparken erfasste der Wagen die Leine und riss Tier wie Frauchen um. Durch den Sturz erlitt die Frau ein Schleudertrauma und eine Prellung am linken Handgelenk. Sie wurde zur Behandlung in die Augsburger Uniklinik gebracht. Der Hund blieb unverletzt. (mom)