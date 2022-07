Autofahrer schlägt in Diedorf einer 74-jährigen Fußgängerin ins Gesicht

Ein Autofahrer winkt in Diedorf einer 74-jährigen Frau, und diese winkt zurück. Doch diese Geste versteht der 22-Jährige offenbar falsch und greift die Seniorin an.

Ein 22-jähriger Autofahrer soll am Dienstagvormittag in Diedorf einer 74-jährigen Frau grundlos ins Gesicht geschlagen haben. Nach Angaben der 74-Jährigen wäre der 22-Jährige gegen 10 Uhr an ihr vorbeigefahren und hätte gewinkt, woraufhin sie zurückgewunken hätte.

Daraufhin hätte laut Polizei der 22-Jährige angehalten und hätte die Frau gefragt, wieso sie ihm den Mittelfinger zeige. Er hatte sie dann so stark am Handgelenk gepackt, dass sie dort Hämatome hatte. Zudem schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (AZ)