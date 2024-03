Autofahrer verursacht bei kleinem Unfall großen Schaden

Ein Autofahrer fährt mit seinem Wagen in einen Gartenzaun in Diedorf. Dabei entsteht ein großer Schaden.

Einen vermeintlich kleinen Unfall hat am Mittwochnachmittag ein Mann in Diedorf verursacht. Die Polizei teilt mit, dass der 46-Jährige mit seinem Seat in der Pestalozzistraße aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr er in einen Gartenzaun, der erheblich beschädigt wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 11.000 Euro geschätzt. (jlü)