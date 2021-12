Autofahrer war in Diedorf unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Diedorf geriet der Polizei ein Autofahrer ins Netz, der offenbar unter Drogen stand.

Unter Drogeneinwirkung: Am Samstagabend gegen 20.35 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße in Diedorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten laut Polizei deutliche Anzeichen festgestellt werden, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Der Fahrer selbst räumte ein, letztmalig vor circa drei Monaten Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief auch positiv. Bei dem Fahrzeugführer wurden eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. (lig)