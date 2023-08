Autofahrerin ist nach Unfall in Diedorf leicht verletzt

Einer Autofahrerin wird in Diedorf die Vorfahrt genommen und es kommt zum Unfall. Die Frau wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall in Diedorf leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie am Montag gegen 13.30 Uhr von Anhausen kommend auf der Grüntenstraße. Ein anderer Autofahrer nahm ihr laut dem Bericht der Beamten die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (kinp)