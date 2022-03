Autofahrerin übersieht beim Ausparken einen Fußgänger

Eine 74-Jährige will am Freitag auf einem Supermarktparkplatz ausparken. Allerdings übersieht sie einen Mann hinter ihrem Auto.

Einen Fußgänger auf einem Parkplatz in Diedorf übersehen hat am Freitag, 4. März, gegen 11.20 Uhr eine 74-jährige Autofahrerin. Sie wollte mit ihrem Wagen auf einem Supermarktparkplatz am Straßfeld ausparken. Hierbei übersah sie laut Polizei einen 72-jährigen Fußgänger und stieß leicht mit diesem zusammen. Der Fußgänger klagte anschließend über leichte Rückenschmerzen. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Ein Sachschaden entstand nicht. (jah)

