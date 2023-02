Autofahrerin verursacht einen Unfall in Diedorf

Als eine 68-Jährige mit ihrem Auto in Diedorf abbiegen will, übersieht sie einen anderen Wagen und es kommt zum Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Zu einem Unfall mit Blechschaden ist es am Freitag gegen 16 Uhr in Diedorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 68-Jährige mit ihrem Auto in der Frühlingsstraße, Ecke Hauptstraße, vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie offenbar den Wagen einer 41-Jährigen und es kam zum Unfall. Beim Anfahren touchierte die 68-Jährige mit ihrem Auto das andere Fahrzeug. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 2300 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)