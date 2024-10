Autounfall auf dem Lidl-Parkplatz in Diedorf

Der Lidl-Parkplatz in Diedorf war am Donnerstag gegen 10.30 Uhr Ort eines Unfalls. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte dort geparkt und die Türe ihres Autos geöffnet. Dabei übersah sie den Wagen einer 87-jährigen Frau, welche in die Parklücke neben ihr einparken wollte. Von den Unfallbeteiligten wurden laut Polizei verschiedene Versionen des Unfallherganges geschildert. Laut 87-Jähriger hatte die 39-Jährige die Türe geöffnet, als sie in die Parklücke einfahren wollte. Die 39-Jährige gab an, dass sie die Türe bereits einen Spalt geöffnet hatte und die 87-Jährige wäre gegen die bereits geöffnete Türe gefahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (diba)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autounfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis