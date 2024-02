Autounfall in Diedorf verursacht hohen Sachschaden

Ein 68-jähriger Autofahrer übersieht in Diedorf beim Abbiegen den Wagen eines 22-Jährigen. Dadurch entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Diedorf einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-Jährige mit seinem Renault auf der Gewerbestraße unterwegs. Von dort aus wollte er nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Fahrer, der auf der Hauptstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Die zwei Autos stießen zusammen, beide Fahrer blieben aber unverletzt. Laut Polizeibericht entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro. (jlü)