Diedorf

06:30 Uhr

Bahn bietet Diedorf neue Fahrradstellplätze an

Plus Die Anlage bietet Komfort und Sicherheit für Pendler und ihre Räder. Ob sie kommt, ist aber noch unklar. Der Ausschuss will erst alle Kosten auf dem Tisch haben.

Von Jana Tallevi

Er ist alt und teilweise kaputt, vor allem aber entspricht er nicht mehr dem heutigen technischen Stand: Der Fahrradständer in Diedorf am Bahnhof ist in die Jahre gekommen. Dennoch bietet er Pendlerinnen und Pendlern die Möglichkeit, umweltfreundlich mit dem Rad zur Bahn zu fahren und dort in den Zug umzusteigen. Eine Verkehrskombination, die die Bahn selbst mit ihrer „Bike-and-Ride-Offensive“ stärken will. Deshalb macht sie der Marktgemeinde jetzt ein Angebot.

