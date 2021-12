Bahnausbau: Auch in Diedorf formiert sich der Widerstand

Plus Gegen die Ausbauvarianten entlang der Bestandsstrecke gibt es große Proteste. Nach Neusäß hat sich nun auch in Diedorf eine Bürgerinitiative gegründet.

"In vielen Gemeinden hat sich mittlerweile Protest gegen den Bahnausbau geregt, aber Diedorf war noch ziemlich ruhig", sagt Sebastian Schalk. Das hat nun ein Ende: Gemeinsam mit 15 anderen Diedorfer Bürgerinnen und Bürgern hat Schalk die "Initiative Bahnausbau" gegründet, die sich gegen aktuelle Planungen zum Bahnausbau richtet.