Bahntrasse: Diedorf steigt aus gemeinsamer Resolution aus

Plus Vor zwei Jahren wollte der Landkreis mit einer besonderen Aktion Einigkeit bei der Trassenwahl zum Bahnausbau demonstrieren. Damit ist es jetzt vorbei.

In der Diskussion um den Ausbau der Schnellbahntrasse der Deutschen Bahn von Ulm nach Augsburg ist der Gemeinderat Diedorf jetzt einen entscheidenden Schritt gegangen: Auf seiner jüngsten Sitzung haben die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte einstimmig beschlossen, aus der gemeinsamen Resolution von vielen Kommunen im Augsburger Land und dem Kreistag von vor knapp zwei Jahren zum Bau des Dritten Gleises auszusteigen. Schon damals hatte der Gemeinderat nur unter Vorbehalt dem gemeinsamen Beschluss zugestimmt, jetzt will die Gemeinde offiziell einen anderen Weg gehen. Aus Sicht der Diedorfer kommt nun Landrat Martin Sailer eine Schlüsselrolle zu.