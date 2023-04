Bald startet der Maimarkt in Diedorf – darauf können sich Besucher freuen

Am 1. Mai gibt es in Diedorf ein großes Programm. Von zwei Flohmärkten über ein Künstlerfest und das DieZ ist viel geboten. Zudem kommen viele Fieranten.

Für Bürgermeister Peter Högg ist es eine Tradition, die nie aus der Mode kommt: der Maimarkt in Diedorf. Auch in diesem Jahr sind in der Lindenstraße am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr wieder eine ganze Reihe von Fieranten vertreten. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches Programm der Vereine und Organisationen in Diedorf. Auch die Geschäfte dürfen von 13 bis 18 Uhr öffnen.

So findet traditionell gleichzeitig mit dem Markt am 1. Mai der Tag der offenen Tür der Feuerwehr statt. Besonders beliebt ist dabei bei großen und kleinen Kindern, dass die Fahrzeuge ganz aus der Nähe unter die Lupe genommen werden können. Darunter ist in diesem Jahr auch das neue Einsatzfahrzeug, ein 18-Tonnen-Versorgungs-Lastwagen. Die Wasserwacht veranstaltet gleichzeitig einen Flohmarkt vor der Schmuttertalhalle, zu dem sich Verkäufer und Verkäuferinnen auf deren Homepage anmelden können. Mit auf dem Markt sind auch wieder die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und der Förderkreis eine Welt.

Maimarkt in Diedorf: Eine Runde Getränke gibt es im Zelt der Germanen

Auf dem Rathausplatz, der in Diedorf nicht vor dem Rathaus zu finden ist, haben die "Germanen" ihr Zelt aufgeschlagen und versorgen Durstige mit heißen und kalten Getränken. Im Musikcafé des Musikvereins, diesmal vor dem Rathaus, gibt es Kaffee und Kuchen. Wer lieber seine Gehirnzellen füttert, der findet beim Bücherflohmarkt der Bücherei in den Räumen am Marienplatz zwischen 10 und 16 Uhr vielleicht das Richtige. Ebenfalls anregend für den Kopf dürfte ein Besuch des Künstlerfests rund ums Haus der Kulturen in der Lindenstraße 1 werden. Dort sind ausgewählte Räume an diesem Tag bei freiem Eintritt zugänglich.

Seit vielen Jahren schon ein fester Bestandteil des Rahmenprogramms zum 1. Mai ist das Begegnungszentrum DieZ in der Bahnhofstraße. Der Kleiderstadl und die Fahrradwerkstatt haben dann geöffnet, ebenso das Café Karibu. Nachdenklich stimmt möglicherweise der Infostand des Arbeitskreises Verkehr. Er informiert vor dem Feuerwehrhaus über das Bahnprojekt der Neubaustrecke Ulm–Augsburg.

