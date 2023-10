Bargeld in Diedorf aus dem Geldbeutel im Lkw gestohlen

Ein Lastwagenfahrer wurde während der Arbeit in Diedorf bestohlen. Die Polizei sucht Hinweise.

In Diedorf wurde am Freitagvormittag zwischen 6 Uhr und 10 Uh ein 39-jähriger Lastwagenfahrer bestohlen. Während er bei der Firma Kemmler in der Industriestraße beschäftigt war, wurden laut Polizeibericht aus seinem Geldbeutel 115 Euro genommen, die sich im Lkw befand. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (dav)

