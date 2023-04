Diedorf

Barockes Musikdrama bewegt Zuhörende noch heute

Das Yara-Ensemble zauberte zusammen mit Gastmusikern Bachsche Barock-Atmosphäre in die Immanuelkirche in Diedorf.

Plus Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach löst in Diedorf ein dramatisches Feuerwerk der Emotionen aus. Warum die Zuhörenden so bewegt waren.

"Wenn man diese Musik zum ersten Mal hört, ist man einfach nicht vorbereitet auf dieses wogende Klangmeer und diese Dissonanzen“ – diese Worte ließ einstmals der britische Dirigent Simon Rattle über die Johannespassion von Johann Sebastian Bach verlauten. Exzellent vorbereitet auf dieses ungewöhnlich dramatische wie auch verstörende Musikdrama aus der Zeit des höfischen Barocks war auf alle Fälle das Yara-Ensemble und dessen Gastmusiker, die das experimentierfreudige Mammutwerk nun in der Diedorfer Immanuelkirche zum Besten gegeben haben – eine einzigartige Aufführung in der gesamten Region. Und diese kam an.

Knapp 20 junge Sänger und Musiker aus verschiedenen Musikhochschulen waren dabei in der historisch-barocken Aufführungspraxis ausgebildet worden, um das religiöse Mammutwerk originalgetreu in jener Ausstrahlungskraft erklingen zu lassen, wie sie zum ersten Mal genau vor 299 Jahren in den Karfreitags-Gottesdiensten durch die Kirchenschiffe jener klassischen Zeitepoche schwebte.

