Beide Fahrer werden bei einem Unfall in Diedorf verwarnt

Ein Daimler-Fahrer will einen Lastwagen vor einer roten Ampel überholen. Beim Einscheren fährt dieser jedoch gerade los.

Nicht aufgepasst haben ein Lkw-Fahrer und ein Autofahrer am Donnerstag in Diedorf. Dadurch kam es in der Keimstraße zu einem Unfall.

Beim Einscheren zusammengestoßen: Unfall in Diedorf

Der Lkw-Fahrer musste laut Polizei gegen 15.30 Uhr verkehrsbedingt vor einer Ampel in der Keimstraße anhalten. Ein 39-jähriger Daimler-Fahrer überholte in dem Moment den Lastwagen. Als er wieder einscheren wollte, fuhr der Lkw gerade an. Bei dem Zusammenstoß gab es einen Gesamtschaden von geschätzt 700 Euro. Beide Fahrer wurden verwarnt. (thia)