Beim Anbau ans Feuerwehrhaus kommt ein neuer Architekt

Plus In Diedorf wird eine möglichst günstige Lösung für den Anbau ans Feuerwehrhaus gesucht. Da wollte der Architekt aber nicht mitmachen. Der Vorgang weckt Erinnerungen.

Es muss keine harmonische Sitzung gewesen sein, die jüngste Sitzung des Arbeitskreises Feuerwehr in der Marktgemeinde Diedorf. In dem Kreis arbeiten seit Jahren Vertreter der Verwaltung, der Kommunalpolitik und der Feuerwehr Diedorf gemeinsam daran, die benötigte Erweiterung ans Feuerwehrhaus gleichzeitig möglichst schnell und kostengünstig umsetzen zu können. Bisher hat man dabei mit Architekt Wolfgang Obel aus Donauwörth zusammengearbeitet, ein Fachmann für Feuerwehrgerätehäuser. Doch die Kooperation wird nun beendet.

Es habe unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, wie der Anbau ans Feuerwehrhaus umgesetzt werden soll, berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Wie berichtet, ist die Erweiterung der Anlage auch bei den Verhandlungen für den Haushalt 2023 hart umkämpft. Fest steht, so der Bürgermeister: "Wir wollen den Kostenrahmen von 3,3 Millionen Euro einhalten. Mehr können wir uns nicht leisten."