Diedorf

vor 18 Min.

Bekommt Diedorf eine Partnerstadt in Brasilien?

Plus Im Rahmen der Kulturtage war eine Delegation aus Sao Leopoldo zu Gast. Auch wenn die Stadt auf der Südhalbkugel viel größer ist, gibt es ähnliche Aufgaben.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Bonchamp in Frankreich, Bernatice in Tschechien, das sind die Partnergemeinden des Markts Diedorf. Gesellt sich vielleicht schon bald auch die Stadt Sao Leopoldo im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul dazu? Deren Bürgermeister Ary Vanazzi hat schon länger sein Interesse bekundet, mit dem Markt Diedorf einen kulturellen und sozialen Programmaustausch zu initiieren. Im Rahmen der derzeit laufenden Kulturtage in Diedorf wurden nun unter dem Titel „Diedorf meets Brasilien“ Dialogpartner aus Sao Leopoldo zum Gespräch und gegenseitiger Vorstellung eingeladen, die damit Diedorf bereits zum zweiten Mal besuchten.

Bürgermeister Peter Högg begrüßte die weit gereisten Gäste im Umweltzentrum Kreppen, zu deren Empfang auch weitere Gemeindevertreterinnen und -vertreter sowie interessierte Diedorfer Bürgerinnen und Bürger gekommen waren. „Heute wollen wir uns näher kennenlernen. Dies wird sicher der Beginn einer Freundschaft sein“, so Högg hinsichtlich verschiedener Gemeinsamkeiten der beiden Kommunen. Auch die Gäste aus Sao Leopoldo waren gut vorbereitet zu diesem Treffen gekommen und stellten ihre Stadt, deren Vergangenheit und Entwicklung in einem eindrucksvollen Film vor, der einen interessanten Geschichtsexkurs beinhaltete. Schon seit 1824 gibt es in Sao Leopoldo deutsche Einwanderer.

