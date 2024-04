Diedorf

vor 48 Min.

Beschmierungen mit einem Hakenkreuz

Verfassungsfeindliche Symbole haben Spaziergänger in Diedorf an einem Verbrauchermarkt in Diedorf entdeckt und gemeldet.

An der Glasschiebetüre eines Verbrauchermarktes in der Gewerbestraße in Diedorf wurden von einem oder mehreren Unbekannten ein Hakenkreuz sowie die Worte "Sieg Heil" aufgebracht. Zwei Passanten haben dies am Ostersonntag um 11 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Beide Schmierereien wurden vermutlich mit einem Stift angebracht, so die Polizei. Die Inspektion in Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/18900. (kar)

