Betrunkene fährt in Schlangenlinien durch Diedorf

Ein schwarzer Opel kommt einem Zeugen verdächtig vor. Er ruft die Polizei. Weshalb der Wagen in Schlangenlinien fuhr, wird schnell klar.

Mit 1,7 Promille saß eine Frau hinterm Steuer ihres schwarzen Opels. Der fiel einem Zeugen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf, weil der Wagen in Schlangenlinien in Richtung Diedorf unterwegs war.

Der Zeuge rief deshalb die Polizei, welche die 38-jährige Fahrerin des Opels wenig später anhielt. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau ziemlich betrunken war. Auf der Wache in Zusmarshausen wurde ihr Blut abgenommen. Ihren Führerschein dürfte sie so schnell wohl nicht mehr sehen. (kinp)