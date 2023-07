Diedorf

Betrunkene Jugendliche prügeln sich in Diedorf

Aus einem zunächst harmlosen Gespräch entwickelte sich dann offenbar der Streit, der wiederum in eine Schlägerei ausartete.

Zwei Personengruppen treffen am Sonntag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Diedorf aufeinander. Das zunächst harmlose Gespräch artet in einer Schlägerei aus.

Eskaliert ist das Aufeinandertreffen mehrerer Jugendlicher in Diedorf. Die beiden Gruppen hatten sich am Sonntag gegen 2 Uhr in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes getroffen und waren laut Polizei teilweise betrunken. Aus einem zunächst harmlosen Gespräch entwickelte sich dann offenbar ein Streit, der wiederum in eine Schlägerei ausartete. Dabei wurden mindestens fünf Personen leicht verletzt. Der genaue Tathergang konnte bislang aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten noch nicht geklärt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)

