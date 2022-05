Betrunkener Autofahrer fährt in Diedorf gegen Straßenschild

Mit seinem Auto kracht ein 24-Jähriger in Diedorf gegen ein Verkehrsschild. Der Grund dafür steht schnell fest.

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in Diedorf gegen ein Straßenschild gefahren, berichtet die Polizei. Demnach war der 24-Jährige in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. Dort kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Schild.

Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, hatte der junge Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,2 Promille. Der Sachschaden am Auto und am Straßenschild wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. (kinp)