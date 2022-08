Diedorf

12:58 Uhr

Betrunkener Radfahrer stürzt in Diedorf: Mehrere Schürfwunden

Ein Radfahrer in Diedorf blieb in der Hauptstraße an einem Zaun hängen und fällt vom Rad. Der Mann wird in der Uniklinik behandelt.

Ein Fahrradfahrer, der zu tief ins Glas geschaut hat, ist am Montag in Diedorf gestützt. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige um 18.20 Uhr regelwidrig auf einem Gehweg an der Hauptstraße unterwegs und blieb an einem Zaun hängen. Er stürzte vom Rad und zog sich mehrere Schürfwunden zu, die in der Uniklinik Augsburg behandelt wurden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 39-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den Wert von knapp 2,30 Promille. Deshalb bekommt der Radfahrer eine Anzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. (kar)

