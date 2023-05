Betrunkener Unfallfahrer hatte keinen Führerschein

Betrunken, zudem ohne Führerschein: Der Fahrer eines Transporters fährt in Diedorf ein anderes Auto an.

Er stand an der Ampel auf der Linksabbiegerspur an der Industriestraße in Diedorf. Doch als die Ampel auf Grün sprang, legte der 36-jährige Fahrer eines Transporters den Rückwärtsgang statt den ersten Gang ein und prallte gegen das Auto, das hinter ihm an der Ampel wartete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen dann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Zudem hatte der Mann keine Fahrerlaubnis, wie die Polizei berichtet. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 16. Mai, gegen 19.25 Uhr. (jah)

