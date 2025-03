Betrunkener verursacht Polizeieinsatz in Diedorf

Diesen Einsatz hätte sich die Polizei wohl lieber gespart: In der Nacht auf Mittwoch rief ein 22-Jähriger die Polizei und behauptete dabei, dass ihm ein Messer in den Bauch gestochen wurde. Obendrein sei er auch noch von einem Auto angefahren worden, soll der junge Mann behauptet haben. Das berichtet die Polizei. Als die Beamten in seiner Wohnung in Diedorf eintrafen, stellte sich schnell heraus, dass den Beamten Lügengeschichten aufgetischt wurden. Der Mann war laut Polizei zwar alkoholisiert, aber unverletzt. (kinp)

