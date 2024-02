Bewegender Einblick in die Gedankenwelt einer Widerstandskämpferin

Sie kämpfte mit ihrem Bruder und Freunden gegen die Nazi-Diktatur und bezahlte dies mit ihrem Leben. Das Eukitea zeigt ein Theaterstück über Sophie Scholl.

Mit „Sophie Scholl – Innere Bilder“ – Einblicke in das Leben einer mutigen, jungen Frau präsentiert das Diedorfer Theaterensemble Eukitea ein berührendes Theatererlebnis. Für die Aufführung am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Theaterhaus verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Den meisten Menschen ist Sophie Scholl im Zusammenhang mit der Weißen Rose als mutige Kämpferin für eine freie Gesellschaft bekannt. Die Eukitea-Produktion „Sophie Scholl – Innere Bilder“ zeigt neben dem Mut und dem Drang nach Freiheit und Sinn auch andere Aspekte Sophie Scholls: die liebende Frau, die sie war, ihre unbändige Lebenslust sowie gleichzeitig ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit.

Beruhend auf Texten und Briefen von Sophie Scholl führt dieses bewegende Theaterstück in die Welt der jungen Frau, die für viele bis heute zur Vorbild gebenden Gestalt wurde. Durch das Eintauchen in Sophies Gedanken und Gefühlswelt bekommt man die Möglichkeit, sich einzufühlen, mitzuerleben, wie es den Menschen in dieser Zeit ergangen sein kann, wie es Sophie ergangen ist. Verkörpert wird Sophie Scholl in diesem Ein-Personen-Stück von der jungen Schauspielerin Marina Igelspacher.

Uraufführung des Diedorfer Stücks am Originalschauplatz

Uraufgeführt wurde das gut eineinhalbstündige Stück im Lichthof der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Das war der Originalschauplatz der Flugblattaktion, welche zur Verhaftung der Geschwister Scholl und ihrem Todesurteil führte. Nach diesen Flugblattaktionen der Widerstandsgruppe Weiße Rose wurde Sophie Scholl am 22. Februar 1943 im Münchner Gefängnis Stadelheim enthauptet.

Für das Theaterstück „Sophie Scholl – innere Bilder“ am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 7. März, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Ort der Uraufführung des Stücks.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Weitere Aufführungen sind Freitag, 8./22. März, sowie Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr. (lig)

Karten für regulär 22 Euro, ermäßigt 20 Euro, Schüler und Studierende 15 Euro gibt es unter E-Mail tickets@eukitea.de, oder Telefonnummer 08238/964743-96 sowie http://www.eukitea.de.