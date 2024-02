Bewegendes Sophie-Scholl-Stück kommt ins Eukitea

Es ist eine Tour de Force für die Darstellerin: Nun kommt das Ein-Personen-Stück "Sophie Scholl - Innere Bilder ins Theaterhaus Eukitea in Diedorf.

Mut, sich gegen ein totalitäres Regime zu rühren – dies brachte der Studentin Sophie Scholl letztendlich den Tod. Die Gedanken und Gefühle der jungen Frau rückt das Diedorfer Theaterhaus Eukitea in den Mittelpunkt: Die Produktion „Sophie Scholl – Innere Bilder“ ermöglicht sehr persönliche Einblicke in das Leben einer mutigen, jungen Frau. Basierend auf dem wahren Leben präsentiert das Diedorfer Theater Eukitea ein berührendes Theatererlebnis, das Zuschauer tief bewegt.

Vielen Menschen ist Sophie Scholl im Zusammenhang mit der Weißen Rose als mutige Kämpferin für eine freie Gesellschaft bekannt. Die Eukitea-Produktion zeigt neben dem Mut und dem Drang nach Freiheit und Sinn auch andere Aspekte Sophie Scholls: die liebende Frau, die sie war, ihre unbändige Lebenslust sowie gleichzeitig ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit. Zu erleben ist auch, wie sie, anfänglich von den Nazis begeistert, sich immer mehr deren Grausamkeit entfremdete.

Diedorfer Ensemble stützt sich auf Texte und Briefe

Beruhend auf Texten und Briefen von Sophie Scholl führt dieses bewegende Theaterstück in die Welt der jungen Frau, die für viele bis heute zur vorbildgebenden Gestalt wurde. Durch das Eintauchen in Sophies Gedanken und Gefühlswelt – verkörpert von der jungen Schauspielerin Marina Igelspacher – bekommt man die Möglichkeit, sich einzufühlen, mitzuerleben, wie es den Menschen in dieser Zeit ergangen sein kann, wie es Sophie ergangen ist. Und bereits früher betonte Stephan Eckl: „An das Schicksal der Geschwister Scholl und ihrer Freunde zu erinnern, ist angesichts aktueller Entwicklungen und dem Erstarken der rechten Szene aktueller denn je.“

Uraufgeführt wurde das gut eineinhalbstündige Stück im Lichthof der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Das war der Originalschauplatz der Flugblattaktion, welche zur Verhaftung der Geschwister Scholl und ihrem Todesurteil führte. Nach diesen Flugblattaktionen der Widerstandsgruppe Weiße Rose wurde Sophie Scholl am 22. Februar 1943 im Münchner Gefängnis Stadelheim enthauptet. Erste Darstellerin der Titelfigur in der Eukitea-Fassung war Sandra Pagany, die sich mit großer Verve in die Rolle stürzte.

Das ist das Team in Diedorf

Für die Wiederaufnahme hat nun Marina Igelspacher die anspruchsvolle Rolle übernommen. Die musikalische Gestaltung liegt weiterhin bei Fred Brunner, die Ausstattung schuf Veronika-Marie Eckl. In Szene gesetzt wurde das Stück von Cllaudio Raimondo und Stephan Eckl. Von letzterem stammen auch die Idee und die Textbearbeitung.

Lesen Sie dazu auch

Zu sehen ist „Sophie Scholl - Innere Bilder“ am Freitag, 8./22. März, sowie Samstag, 9./23. März, jeweils ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea in der Lindenstraße.

Karten für regulär 22 Euro, ermäßigt: 20 Eutro, Schülerinnen, Schüler und Studierende: 15 Euro gibt’s unter E-Mail mailto:tickets@eukitea.de, Toder Telefonnummer 08238/964743-96 sowie http://www.eukitea.de.