Diedorf

vor 19 Min.

BI Diedorf: Am Ende soll die beste Bahntrasse ausgewählt werden

Eine Bürgerinitative in Diedorf will, dass am Ende die beste Variante für die Fernverkehrstrasse der Bahn gebaut wird. Deshalb soll der Kreistag seinen Beschluss zurücknehmen.

Plus Diedorfer Bürgerinnen und Bürger glauben, dass die Resolution des Kreisrats zu früh gekommen sei. Deshalb müsse sie jetzt zurückgenommen werden.

Von Jana Tallevi

Ihr Ziel ist klar: Was die Bürgerinitiative "Diedorfer Bahninitiative - Sag nein zum Kreistagsbeschluss" will, das steht bereits in ihrem Namen. Sie setzt sich dafür ein, dass der Kreistagsbeschluss rückgängig gemacht wird, wonach der Kreistag und die betroffenen Gemeinden im Landkreis Augsburg vornehmlich hinter einem Ausbau der Bestandsstrecke stehen, wenn es um den Bau der weiteren zwei Gleise zwischen Ulm und Augsburg für den Fernverkehr geht. Auch die Begründung ist einfach: Als der Beschluss vor zwei Jahren gefasst wurde, konnte man schließlich noch gar nicht wissen, was man heute weiß. Jetzt hat sich die Bürgerinitiative (BI) in einer Online-Veranstaltung einem breiten Publikum vorgestellt.

