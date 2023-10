Beim Theater in Biburg wird der Bürgermeister verflucht

Ein korrupter Rathauschef, eine spirituelle Zirkusleiterin und ein schwäbisch sprechender Rastafari - sie alle sorgen beim Theater in Biburg für viele Lacher und Applaus.

Herbstzeit ist Theaterzeit: in diesem Jahr eröffnete der Theaterverein Biburg die Saison in und um Diedorf und lud zur Premiere des Stücks „Immer dieser Zirkus“ ein. In der temporeichen, rundum gelungenen Aufführung konnte das Ensemble alle Register ziehen und bereitete dem Publikum einen unterhaltsamen Abend.

Darum geht es im neuen Stück in Biburg

Die Komödie von Wolfgang Bräutigam spielt in einem Rathaus, in dem der Bürgermeister und sein Stellvertreter hauptsächlich auf ihren Vorteil aus sind. Kurzerhand wurde das fiktive Rathaus nach Biburg versetzt. Auf der Bühne sieht man das Amtszimmer, das durch eine Trennwand vom Sekretariat abgegrenzt ist. Zwischen diesen beiden Räumen findet ein reges Kommen und Gehen statt, und selbst übernatürliche Kräfte scheinen dort zu walten.

Alles beginnt damit, dass der Bürgermeister Franz Goldmann (Heinz Graf) und sein Vize Josef Sorge (Martin Maisch) sich einig sind, dass sie die Obstwiese der Witwe Anna Meier zu einem Spottpreis für die Gemeinde kaufen wollen. Später soll das Grundstück gegen eine dicke Provisionszahlung an eine Immobilienfirma weiterverkauft werden. Des Weiteren sind sie nicht begeistert, als der Wanderzirkus Shubandar einen Antrag stellt, in Biburg sein Winterquartier aufzuschlagen. Ganz andere Sorgen hat die Sekretärin Silke Bond, die Ärger mit ihrem Freund Albert (Sascha Holzhammer) hat und die mit der Nase das Telefon bedienen muss, um die frisch lackierten Fingernägel zu schonen. Es ist immer wieder vergnüglich, wie Jessica Schlegel als naive, freundlich-verpeilte Vorzimmerdame mit schnellen Schritten über die Bühne stöckelt und von einem Missverständnis zum nächsten eilt.

Originelle Schauspieler und viel Spaß beim Theater in Biburg

Doch langsam ziehen sich dunkle Wolken über dem Rathaus zusammen. Das Landratsamt meldet sich wegen Beschwerden über unerledigte Anträge, die Witwe Meier (Katrin Böttcher) spricht vor und auch Samira Shubandar vom Zirkus kommt ins Büro des Bürgermeisters. Originell auch Andreas Nussbaum als Sohn des Bürgermeisters, der in Begleitung seiner Freundin Corinna Grüner (Stefanie Birner) als schwäbisch sprechender Rastafari auftritt. Als der stets grantelnde Bürgermeister nicht nachgeben möchte und sich auch noch von seiner Frau Monika (Claudia Richter) scheiden lassen will, schmieden alle zusammen ein Komplott, um die Vorhaben der korrupten Rathauschefs zu durchkreuzen. Zunächst zückt die Zirkusleiterin ihre Kristallkugel und belegt den entsetzten Franz Goldmann mit einem Fluch: Er soll hören können, was die Leute über ihn denken. Dabei spricht Beate Balletshofer als Samira gekonnt ein amüsantes Kauderwelsch, was immer wieder zu Szenenapplaus führt. Schließlich kommt auch noch Karlheinz Amtmann (Lenz Dieminger) von der Dienstaufsichtsbehörde ins Haus und soll überprüfen, was im Biburger Rathaus vor sich geht. Der Wirbel ist komplett, als obendrein eine Voodoo-Puppe ins Spiel kommt, an der sich die Sekretärin und die Putzfrau Frieda (Sabrina Feyerle) abreagieren. Bis die Bürgermeister wieder zur Vernunft kommen, braucht es noch einige Anstrengungen.

Das gesamte Team unter der Regie von Claudia Richter und Jessica Schlegel zeigte große Spielfreude und vollen Einsatz. Bemerkenswert und gut gelungen waren auch die im Dienstzimmer und Sekretariat parallel geführten und ineinander verschachtelten Dialoge. Das Publikum war begeistert und bedankte sich mit großem Applaus. Die Karten für alle weiteren Aufführungen sind bereits ausverkauft.

Lesen Sie dazu auch