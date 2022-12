Diedorf-Biburg

vor 34 Min.

Holzwurm im Kirchturm: Tonnenschwere Kuppel schwebt in Biburg zu Boden

Plus Weil der Turm der Kirche St. Andreas im Diedorfer Ortsteil Biburg einsturzgefährdet ist, wurden in einer spektakulären Aktion die Spitze und das Dach abgetragen.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Was ehemals Holz war, zerbröselt in der Hand nur noch zu trockenem Staub. Rund um die Kirche in Biburg liegen am Donnerstagmorgen überall auf dem Boden solche Holzfasern. Sie stammen vom Dachgestühl der Kirche St. Andreas. Jetzt versteht man genau, warum der Kirchturm vom Einsturz bedroht war. Das fünf Tonnen schwere Kirchturmdach wurde nun in einer spektakulären Aktion mit einem Kran von der Kirche heruntergenommen, schwebte dann mehrere Minuten Zentimeter für Zentimeter bis hinunter auf den Boden und wurde unten im Kirchhof neben der Kirchturmspitze abgestellt.

