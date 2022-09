Telefonbetrüger ergaunert 7800 Euro von Mann aus Biburg

Ein Betrüger gibt sich am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Ein 52-Jähriger aus Biburg fällt auf die Masche herein – und ist jetzt eine Menge Geld los.

Er sei ein Mitarbeiter einer Bank, behauptete ein Mann am Telefon im Gespräch mit einem 52-Jährigen aus Biburg. Doch wie die Polizei nun mitteilt, war das die Masche eines Betrügers. Der behauptete, dass mit der EC-Karte des Biburgers in Wien Geld abgehoben werden sollte. Deshalb sollte der 52-Jährige seine Konto mit einem Push-Tan-Konto sperren lassen. Deshalb aktivierte der 52-Jährige den Auftrag mit seinem Fingerabdruck – ein verhängnisvoller Fehler. Denn dadurch hatte der Betrüger am Telefon Zugriff auf das Konto des Bitburgers.

Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Dessen Bank meldete laut Polizei nun vier unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto in einer Gesamthöhe von knapp 7800 Euro. Dazu teilt der Zusmarshauser Polizeichef Raimund Pauli mit: „Bei telefonischen Anfragen vermeintlicher Berechtigter, klingen sie auch noch so seriös, nie sensible Daten preisgeben oder freischalten. Solche Angaben sind von wirklichen Berechtigten oft gar nicht erforderlich." (kinp)