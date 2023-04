Unbekannter lockert Radschrauben an Auto in Biburg

Zum Glück bemerkt ein Autofahrer in Biburg schnell, dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt. Ein Unbekannter hatte die Radschrauben gelockert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat laut Polizei die Radschrauben eines Autos in Biburg gelockert. Der Wagen stand demnach in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der Nähe der Gaststätte "Hirsch". In diesem Zeitraum soll der Täter die Radschrauben an dem roten VW Tiguan gelockert haben.

Der 62-jährige Fahrzeughalter bemerkte den Schaden laut Polizei noch rechtzeitig, da er bei seinem Fahrzeug ein unruhiges Fahrverhalten feststellte. Als er nachsah, fehlten von den fünf Schrauben vier und das Rad wurde nur noch von einer Schraube gehalten. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (kinp)