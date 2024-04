Diedorf

11:45 Uhr

Biburger Betrieb will seit Jahren erweitern und darf nicht

Plus Seit fünf Jahren will der Metallbaubetrieb Letz in Biburg erweitern. Noch immer ist der Bebauungsplan jedoch nicht bereit für die Genehmigung.

Von Jana Tallevi

Zum wiederholten Mal hat sich der Diedorfer Gemeinderat mit dem Bebauungsplan für den Metall verarbeitenden Betrieb Letz im Ortsteil Biburg befasst. Das noch junge Unternehmen möchte seinen Betrieb in Richtung des Flüsschens Biber erweitern. Nach der jüngsten Auslegung hat jetzt Stadtplaner Werner Dehm von der Bürogemeinschaft OPLA die eingegangenen Stellungnahmen im Gemeinderat vorgetragen. Am Ende blieb im Gremium ein Gefühl: das Unverständnis über die lange Verfahrensdauer für die Erweiterung der Firma.

Der Handwerksbetrieb Stahl + Metallbau Letz wurde erst 2012 von Denis Letz gegründet und hat seinen Sitz in der Augsburger Straße 15. Inzwischen beschäftigt der junge Gründer bereits zehn Mitarbeiter. Um der Nachfrage nach Balkonen, Zäunen, Treppen oder Vordächern nachzukommen, benötigt der Betrieb mehr Platz. Schon vor rund fünf Jahren hat er deshalb einen Antrag auf Erweiterung gestellt. Doch noch immer ist der Bebauungsplan der Gemeinde aus Sicht vieler beteiligter Behörden nicht reif für die Genehmigung.

