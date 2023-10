Diedorf

18:00 Uhr

Bläser-Hardrock-Spektakel in der Diedorfer Schmuttertalhalle

Das Diedorfer Blasorchester sorgte zusammen mit der Rockband Village für einen Ausnahmezustand in der Schmuttertalhalle

Plus Blasinstrumente und Heavy-Metal-Gesang passen nicht zusammen? In Diedorf wurde vor rund 400 Gästen das Gegenteil bewiesen.

Von Thomas Hack

Dröhnende Heavy Metal-Songs von Metallica von einem klassischen Blasorchester inszeniert? Progressiver Punkrock von den „Ärzten“ mit Tuba und Trompete in den Konzertsaal geschmettert? Was im ersten Moment ungewöhnlich erscheint, hat in der Diedorfer Schmuttertalhalle für kreischende Jubelstürme unter 400 Gästen gesorgt. Der Grund für diesen lautstarken Ausnahmezustand: Zum Abschluss der Kulturtage hatte sich für die große „Rockestra Night“ das Blasorchester des Diedorfer Musikvereins mit der Rockband Village zusammengeschlossen.

Gute Stimmung bei der Rockestra Night in Diedorf

Die gemeinsame Mission: mit goldenen Blasinstrumenten, wummerndem Schlagzeug-Sound und röhrenden E-Gitarren zwei grundsätzlich verschiedene Orchestergattungen miteinander zu vereinen und dabei Arrangements ins Publikum zu jagen, die man in einer solchen Besetzung sicherlich noch niemals vorher zu Ohren bekommen hat. „Ich bin überwältigt. Wir haben 400 Leute in der Halle und das macht mich fast sprachlos“, ließ Diedorfs Bürgermeister Peter Högg bereits vor Beginn dieses ungewöhnlichen Konzertes verlauten, als er seinen Blick über den brechend vollen Konzertsaal schweifen ließ. Und sprachlos waren letztendlich auch die Besucher dieses ungewöhnlichen Abends, nachdem die ersten Klänge aus den Blasinstrumenten erklangen, welche fast schon den epischen Filmhymnen aus den Federn der ganz großen Hollywood-Komponisten glichen.

