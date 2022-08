Diedorf

14:22 Uhr

BMW-Fahrer übersieht beim Ausparken in Diedorf einen Hyundai

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Donnerstagmorgen einem Autofahrer in Diedorf einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro beschert.

Ein 53-Jähriger will in der Lindenstraße in Diedorf ausparken. Er bemerkt dabei allerdings nicht, dass hinter ihm ein Hyundai steht.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Donnerstag einem Autofahrer in Diedorf einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro beschert. Der 53-Jährige wollte um 9.40 Uhr in der Lindenstraße mit seinem BMW ausparken. Dabei habe der Mann laut Polizei einen hinter ihm geparkten Hyundai übersehen. Bevor er bremsen konnte, war er bereits mit der Stoßstange gegen die Fahrertüre des anderen Wagens gestoßen. (thia)

