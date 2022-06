Böses Erwachen am Sonntagmorgen: Auto landet im Gartenzaun

Der Wagen einer jungen Frau in Diedorf macht sich über Nacht selbstständig.

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein Anwohner der Flurstraße in Diedorf, als er am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr aus seinem Fenster sah. In seinem Gartenzaun stand ein Auto.

Wie sich herausstellte, hatte die 22-jährige Fahrerin des Autos dieses nicht richtig gegen Wegrollen gesichert, sodass sich das Fahrzeug im Laufe der Nacht selbstständig machte und in den Zaun rollte. Fahrzeug und Zaun wurden dabei beschädigt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (AZ)

