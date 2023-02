BRB setzt zusätzlichen Zug für Schüler ein

Ausgerechnet eine wichtige Verbindung zwischen Gessertshausen und Augsburg war zum Fahrplanwechsel gestrichen worden. Jetzt ist sie wieder da.

Entlastung im morgendlichen Schülerverkehr gibt es nun auf der Bahnstrecke zwischen Gessertshausen, Diedorf, Neusäß und Augsburg und in der Gegenrichtung. Die Bayerische Regiobahn (BRB), die Betreiberin der Staudenbahn-Strecke, hatte die Verbindung 7.33 Uhr ab Gessertshausen zunächst zum vergangenen Fahrplanwechsel Anfang Dezember 2022 eingestellt, ebenso den Gegenzug. Als Grund hatte die Betreibergesellschaft die enge Personalsituation angegeben. Nun soll der Zug wiederkommen.

Der Zug hatte bis dahin vor allem Schülerinnen und Schüler ans Schmuttertal-Gymnasium nach Diedorf und teilweise auch ans Schulzentrum nach Neusäß gebracht, in Augsburg kam er kurz vor 8 Uhr an. Als Folge waren der vorherige sowie der nachfolgende Zug des Betreibers Go-Ahead oft übervoll gewesen. Dazu waren im Dezember weitere zusätzliche Zugausfälle gekommen.

Die Verbindung gibt es montags bis freitags

Nun kehrt die Verbindung zurück. Wie die BRB mitteilt, soll die Verbindung nach den Faschingsferien ab Montag, 27. Februar, wieder aufgenommen werden. Der Zug fährt zunächst um 6.57 Uhr in Augsburg ab, dann geht es in der Gegenrichtung um 7.31 Uhr wieder zurück nach Augsburg mit Halt an den Schulstandorten auf der Strecke, 7.34 Uhr in Diedorf und 7.41 Uhr in Neusäß. Trotz des anhaltenden Personalmangels fahren die "Schülerzüge" jeweils von Montag bis Freitag außer an Feiertagen, teilt die BRB mit. (jah)

Lesen Sie dazu auch