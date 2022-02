Bremsmanöver zu spät erkannt: Auffahrunfall

Er übersah einen vor ihm bremsenden Wagen. Und schon war's geschehen.

Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen: Am Samstagvormittag kam es in Diedorf gegen 10.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, Höhe der Wellenburger Straße. Der 19-jährige Fahrer eines VW Lupo bemerkte zu spät, dass der 46-jährige Fahrer des vor ihm fahrenden VW Touran abbremsen musste. Der 19-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden die beiden Insassen des Touran leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (lig)