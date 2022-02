Diedorfs Bürgermeister Högg wird 60 – und feiert nur ganz klein

Plus Der Diedorfer Bürgermeister hat einen besonderen Geburtstag. Es gibt aber wegen der Pandemie nur ein kurzes Treffen. Im Sommer soll dafür richtig gefeiert werden.

Es ist ein runder Geburtstag, der den Bürgermeister von Diedorf, Peter Högg, "schon ein wenig ins Nachdenken" kommen lässt und der auch einen Einschnitt bedeute. Högg ist am 8. Februar 60 Jahre alt geworden. Doch er sagt auch: "Freilich fühlt man sich da nicht wirklich anders." Er fühle sich weiterhin voller Energie und sei mit viel Freude im Amt. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung war am Dienstag sogar eine kurze Zusammenkunft möglich.